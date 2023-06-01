ロシア中部チュバシ共和国で5日、ウクライナ軍の大規模攻撃があり、2人が死亡しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、巡航ミサイル「フラミンゴ」で軍事関連施設を攻撃したと明らかにしました。チュバシ共和国の地元当局は5日、ウクライナ軍による最大規模の攻撃を受けたと発表しました。集合住宅28棟が被害を受け、これまでに2人が死亡、子ども1人を含む32人がけがをしたということです。地元メディアは集合住宅にドローン