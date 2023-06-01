気象台は、午前2時46分に、洪水警報を竹富町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を竹富町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】沖縄県・竹富町に発表 6日02:46時点石垣島地方では、6日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■竹富町□大雨警報【発表】・浸水6日朝にかけて警戒1時間最大雨量80mmピーク時間6日未明□洪水警報【発表】6日朝にかけて警戒