BNLイタリア国際 大会期間：2026年5月5日～2026年5月17日 開催地：イタリア ローマ コート：クレー（赤土） 結果：[ジェイネプ ソンメズ] 2 - 1 [ジェニファー ルジェリ] 試合の詳細データはこちら≫ BNLイタリア国際第1日がイタリア ローマで行われ、女子シングルス1回戦で、ジェイネプ ソンメズとジェニファー ルジェリが対戦した。 第1セットはジェニファー ル