高速道路や新幹線は、行楽地やふるさとで過ごした人たちのUターンラッシュのピークを迎えました。ゴールデンウイークも、残りわずか。名古屋の実家に帰省「両親と北陸の方へ行ったりして、お魚食べたりしてきた。あさって（7日）からまた頑張りたいと思う」Uターンラッシュのピークを迎えた東京駅のホームは人で溢れましたが…。長野県千曲市の空を埋め尽くしたのは、鯉のぼり。“鯉の大群”を目当てに多くの人が訪れ、写真を撮っ