ドジャースの先発・山本は初回にいきなり2失点も、見事に立て直す修正能力の高さを発揮した。「少し力み過ぎた。ちょうどいい力感を探しながらつかんでいった」。6回5安打3失点で今季最多8三振を奪い、4月7日ブルージェイズ戦以来の3勝目を手にした。「初回が凄く悪い。改善していきたい」という右腕だが、味方に逆転してもらうと直後の2回は3者凡退。3回1死一塁では3番パレデスをスライダーで注文通りの三ゴロ併殺打に仕