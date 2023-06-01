◇インターリーグドジャース8―3アストロズ（2026年5月4日ヒューストン）ドジャース・大谷は3回1死満塁で三ゴロ。5試合ぶりの打点こそ挙げたが、3打数無安打で自己ワーストを6年ぶりに更新する24打席連続ノーヒットとなった。5日（日本時間6日）の先発登板では当初は投打二刀流で出場予定だったが、試合後にデーブ・ロバーツ監督は「彼の様子を見ていて、投球に集中する機会を与えるのがいいと思った。なるべく体を休ませ