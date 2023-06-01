◇ナ・リーグカブス5―4レッズ（2026年5月4日シカゴ）カブスの鈴木が5試合ぶりの一発でチームの6連勝、本拠地12連勝に貢献した。4回無死一、二塁で中堅に飛距離455フィート（約139メートル）と特大の6号同点3ラン。約155キロのシンカーを完璧に捉え「スピード自体は速い投手だったので、自信のある球をしっかり打ち返せた」。6回の中前打で今季10度目の複数安打。試合は9回に逆転サヨナラ勝ちし「チームの状況も凄くい