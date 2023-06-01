◇ナ・リーグロッキーズ2―4メッツ（2026年5月4日デンバー）中4日で先発したロッキーズの菅野は6回につかまって2敗目。日米通算150勝は持ち越しとなった。0―0の6回に先頭ベンジに先制ソロを許すなど、5回1/3を3安打4失点で降板した。「（6回は球が）真ん中に集まってしまった。もったいなかった」。5回まで無安打無失点だっただけに「ちょっと（配球が）一辺倒になってしまったところを狙われた感じがする」と悔やん