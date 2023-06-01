◇ア・リーグホワイトソックス６―0エンゼルス（2026年5月4日アナハイム）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が4日（日本時間5日）、エンゼルス戦に「2番・一塁」で出場し、4回にメジャートップに並ぶ14号2ランを放った。今季98マイル（約157・7キロ）以上を本塁打したのは2度目。複数本塁打したのは今季ただ一人で、米メディアは「Velo（ベロ＝速球）Killer（キラー）」と報じた。近年低迷が続いたチームも上位へ「