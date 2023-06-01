◇ア・リーグブルージェイズ1−5レイズ（2026年5月4日フロリダ）ブルージェイズ・岡本は3回に中前打をマークしたものの、4試合連続本塁打はならなかった。7、9回はいずれも好機で凡退。試合も敗れ「負けているので。また明日、勝てるように頑張る」と言葉少なだった。この日は「スター・ウォーズの日」として、球団SNSで岡本はジェダイの戦士、ライトセーバーを持った姿などに変身した。