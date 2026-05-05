『時すでにおスシ!?』（TBS系）第5話では、みなと（永作博美）と大江戸（松山ケンイチ）が森（山時聡真）の進路問題に巻き込まれ、なぜか巻き寿司を握る。 参考：松山ケンイチはなぜプロフェッショナルが似合うのか？『時すでにおスシ!?』はまさに真骨頂 みなとが鮨アカデミーに入学して1カ月が経過した。3カ月で鮨職人を目指す鮨アカデミーでは、早くも進路を考え始める時期。だが、勢いで入学を決めてしまっ