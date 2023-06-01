◇セ・リーグ阪神3―7中日（2026年5月5日バンテリンD）阪神・藤川監督が、先発して3回0/36失点（自責5）でKOされた早川に苦言を呈した。昨季は先発でデビュー2戦2勝を挙げ、一躍名をはせた育成出身右腕を「昨年はビギナーズラックもあった」とバッサリ。前日4日に5回5失点で敗れた門別を含め「本当に、プロらしい練習と取り組みをしていかなければいけない。まだまだアマチュア」と一喝した。9連戦中に巡ってきた今季初
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