◇セ・リーグ阪神3―7中日（2026年5月5日バンテリンD）阪神・藤川監督が、先発して3回0/36失点（自責5）でKOされた早川に苦言を呈した。昨季は先発でデビュー2戦2勝を挙げ、一躍名をはせた育成出身右腕を「昨年はビギナーズラックもあった」とバッサリ。前日4日に5回5失点で敗れた門別を含め「本当に、プロらしい練習と取り組みをしていかなければいけない。まだまだアマチュア」と一喝した。9連戦中に巡ってきた今季初