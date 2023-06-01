阪神・高橋が6日の中日戦（バンテリンドーム）に先発する。今季4戦3完封と無双状態の左腕が、チームの連敗を止める。「投げ続けられるようにもっと頑張っていきたい。まだ（開幕から）1カ月なので。一つずつ頑張りたい」この日は敵地でのキャッチボールなどで最終調整を終えた。前回4月29日のヤクルト戦では今季3度目の完封勝利。被安打3、7三振を奪う快投を見せたが、「もっと良くなると思うし、なりたいって自分で思ってる