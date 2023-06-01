◇セ・リーグ阪神3―7中日（2026年5月5日バンテリンD）阪神・椎葉が今季初昇格し、0―5の4回無死一塁から登板した。いきなり金丸のバントを二塁へ悪送球。その後、1死満塁から村松に中犠飛を許した。「自分のミスが絡んでの失点なので、ちゃんと練習しないといけない」2イニング目の5回は2死から土田に中前打されたものの後続を封じ、2回無失点。最速152キロを計測するなど力強さをアピールし、層の厚い中継ぎ陣に割っ