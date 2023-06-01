◇セ・リーグ阪神3―7中日（2026年5月5日バンテリンD）阪神は5日の中日戦（バンテリンドーム）に3―7で敗れ、15年から1分けを挟んで続いていた「こどもの日」の連勝が9で止まった。5点劣勢の9回、佐藤輝明内野手（27）が右翼席へリーグ単独トップの9号ソロ。森下翔太外野手（25）は初回2死無走者から14試合ぶりとなる先制の8号ソロを左翼ウイング席へ運んだ。少年、少女が球場に多く詰めかけた「5・5」に猛虎打線をけん引