◇セ・リーグ阪神3―7中日（2026年5月5日バンテリンD）阪神・畠が今季初昇格して即登板し結果を残した。6回にマウンドに上がると3者凡退に封じ安定感を見せつけた。「初登板、緊張しました。内容はどうなんでしょうね。3人で終われたのだから良かったのかな」現役ドラフトで加入した昨季は12試合登板で防御率0.00。昨季から続く無失点記録を13試合に伸ばした。2年目の今季は開幕から出遅れたものの、頼もしい右腕がブ