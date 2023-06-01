◇セ・リーグ阪神3―7中日（2026年5月5日バンテリンD）【阪神・藤川監督語録】▼早川よプロになれ（実質）1年目ですからね。昨年（の2勝）はビギナーズラックというところもありますから。これがプロですから。プロらしい姿になっていくためにはね。結果を見たらわかりますから。言葉は全く信用してないけど。▼技術も精神もプロになっていかなければいけません。与えられたチャンスではなくて、自分でつかみ取るプ