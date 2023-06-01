◇ファーム・リーグ阪神0―2広島（2026年5月5日SGL尼崎）阪神・ラグズデールは来日最多の105球を投げ、順調な調整ぶりをアピールした。ファーム・リーグの広島戦（SGL）で先発し、7回6安打2失点と好投。「良かったと思います。しっかりゾーン内で勝負できていましたし、長いイニングを投げられたのは良かった」とうなずいた。試合前時点で、今季のファーム・リーグでは23四死球と制球面が課題だったが、この日は2四球