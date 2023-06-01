都心に現れた「緑の遊び場」、親子が自然に触れるイベントが開かれています。5日、青空の下で行われていたのは、英語の絵本の読み聞かせに木を楽器にした演奏会など。森ビルなどが東京・麻布台ヒルズで開催しているイベント「FAMILY GREEN アトリエ」は、ビルの麓に広がる自然豊かな広場で子どもの五感を刺激することが狙いです。2025年から毎月定期開催していますが、今回初めて挑戦していることがあります。森ビル 麻布台ヒルズ