ウクライナのガス採掘施設がロシアの攻撃を受け、5人が死亡、37人がけがをしました。ウクライナの国営エネルギー企業ナフトガスは、4日から5日にかけて中部ポルタワ州と北東部ハルキウ州のガス採掘施設が攻撃を受け、従業員3人と救助隊員2人のあわせて5人が死亡し、37人がけがをしたと発表しました。攻撃はロシアの弾道ミサイルとドローンによるもので、ゼレンスキー大統領は5日、自身のSNSでロシアが停戦を求めておきながら「大規