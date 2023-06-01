ドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』（テレビ朝日系）第4話は、根尾光誠（高橋一生）の父・大誠（松尾貴史）が登場し、さらには光誠と英人（高橋一生）が腹違いの兄弟である可能性が浮上する。 参考：高橋一生の原点は『耳をすませば』にあり天沢聖司がジブリ男子の中で異彩を放つ理由 廃墟団地に幽霊のように身を隠していた大誠に、英人に転生した光誠は偶然か、運命か再会してしまう。