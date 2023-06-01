5月5日は、こどもの日。皆さんは子どものころになりたかった職業を覚えていますか。大手繊維メーカーのクラレが、2026年春に小学校に入学する子どもと保護者を対象に行った調査によると、子どもが将来就きたい職業と保護者が子どもに就かせたい職業には少しギャップがあるようです。まずは男の子に人気な職業トップ5。最も多かったのは警察官で、スポーツ選手と消防・レスキュー隊が続きます。女の子に人気な職業トップ5では、ケー