ゴールデンウイークも終盤を迎え、ふるさとや行楽地からのUターンラッシュがピークを迎えています。神社の境内に響き渡る元気な泣き声。こどもの日の5日、広島市の広島護国神社では、こどもたちの健やかな成長を願って毎年恒例の「泣き相撲」が行われました。特設の土俵で真剣勝負に挑む、法被に鉢巻き姿の赤ちゃん力士たち。参加した人：いい泣きっぷりでした。元気な子に育ってほしい。ゴールデンウイークも終盤、5日も行楽地は