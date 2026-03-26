オーシャンワイド・エクスペディションズは、探検船「ホンディウス」号が、現在もカーボベルデ沖に停泊していることを明らかにした。乗客3名が死亡し、このうち2名からはハンタウイルスが検出された。また、医療搬送された1名が重篤な状態であるほか、船内ではイギリス籍とオランダ籍の乗員2名が、急性呼吸器症状を発症しており、軽症と重傷だという。明らかにした時系列によると、4月11日にオランダ籍の乗客1人が船内で死亡したも