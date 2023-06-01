NY株式5日（NY時間11:11）（日本時間00:11） ダウ平均49275.40（+333.50+0.68%） ナスダック25301.20（+233.40+0.93%） CME日経平均先物60405（大証終比：+985+1.63%） 欧州株式5日GMT15:11 英FT100 10181.87（-182.06-1.76%） 独DAX 24355.98（+364.71+1.52%） 仏CAC40 8028.42（+52.30+0.66%） 米国債利回り 2年債 3.934（-0.018） 10年債 4.418（-0.020） 30年債 5