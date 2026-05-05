U-17日本女子代表は5日、AFC U17女子アジアカップのグループリーグ第2節でインドと対戦し、3-0で勝利した。開幕節レバノン戦に続いて2連勝を果たし、最終節オーストラリア戦を待たずに準々決勝進出が決まった。前半は固く守る相手に攻めあぐね、0-0でハーフタイムを迎えた日本だったが、後半にゴールを重ねた。まずは後半13分、敵陣で何度も相手を囲みながらボールを奪うと、左サイドでDF竹田美佐也(柳ケ浦高)がヘディングで