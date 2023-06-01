５月５日に船橋競馬場で行われた「かしわ記念」のスペシャルプレゼンターとして、俳優の山下智久が登場した。船橋市出身で今年４月に船橋競馬パークオフィシャルアンバサダーに就任。「船橋の街を盛り上げたい」という思いを抱いていた山下にとって、まさに地元凱旋となった。レースはウィルソンテソーロが接戦を制してＶ。山下が黒のスーツで表彰式のプレゼンターとして登壇すると、場内から歓声が沸き上がった。川田将雅騎手