慶尚北道鬱陵島（キョンサンブクト・ウルルンド）のある商店で、乾燥スルメ8〜10匹を17万ウォン（約1万8100円）で販売している事実が知られ、オンライン上で論争が起きている。2日、韓国ユーチューバーの「ムルマンナンコギ」はYouTubeチャンネルに鬱陵島を観光する様子を収めた動画を公開した。島の各地を見て回っていたこのユーチューバーAさんは、8匹から10匹ほどの乾燥スルメを束ねて販売している一軒の店を見つけた。Aさんは