慶尚北道鬱陵島（キョンサンブクト・ウルルンド）のある商店で、乾燥スルメ8〜10匹を17万ウォン（約1万8100円）で販売している事実が知られ、オンライン上で論争が起きている。2日、韓国ユーチューバーの「ムルマンナンコギ」はYouTubeチャンネルに鬱陵島を観光する様子を収めた動画を公開した。島の各地を見て回っていたこのユーチューバーAさんは、8匹から10匹ほどの乾燥スルメを束ねて販売している一軒の店を見つけた。Aさんは
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 催事出店者の衛生管理を三越謝罪
- 2. YouTuber・ふくれな、第1子妊娠
- 3. 「なこなこカップル」離婚発表
- 4. 田中圭 ポーカー国際大会で7位
- 5. IOC「eスポーツ」の活動を休止
- 6. 人気芸人がスプレー缶詐欺に遭う
- 7. 父の介護に専念も「人生返して」
- 8. ウイルス集団感染の船に邦人乗船
- 9. ポルノ依存症 現代で深刻な問題
- 10. 有吉 驚愕の「庶民離れ」生活
- 1. 岡山の温泉街で76歳女性行方不明
- 2. 運転手は病気で意識失ったか トラックが自動車整備会社に突っ込む事故 運転手の男性（51）死亡 栃木・足利市
- 3. アメ横で「路上営業の一斉摘発」
- 4. 佳子さまの「ぺったんこ帽」注目
- 5. コーヒーの健康リスクに最終結論
- 6. 長野県阿智村の住宅で親子の遺体
- 7. 進次郎氏 ワーキングG創設を表明
- 8. 温泉旅館 1000万円集めるも破産
- 9. SUPの転覆 行方不明の男性を救助
- 10. 田所商店 ついに山岡屋超え達成
- 1. 催事出店者の衛生管理を三越謝罪
- 2. 父の介護に専念も「人生返して」
- 3. ウイルス集団感染の船に邦人乗船
- 4. 約8000万円のタワマン相続も後悔
- 5. GW最終日「帰りたくない」娘号泣
- 6. 調理中に店員が「直食い」波紋
- 7. くすみカラーのランドセルに賛否
- 8. 映画祭 怒りのサメロード開催中
- 9. 4500万円と引き換えに社会的な死
- 10. GW大渋滞 SAに「彼女を忘れた」
- 1. ヒトからヒト感染可能性含め調査とWHO
- 2. 132人死亡航空事故 故意に墜落か
- 3. UFO事件に新科学的仮説が浮上
- 4. キャメロン・ディアス 第3子誕生
- 5. 逮捕の米歌手 収監を免れた理由
- 6. WCCで台湾の呼称変更 不満の声が
- 7. 豪インフルエンサー 驚異の月収
- 8. 入院中の元NY市長が重体か 報道
- 9. マスク氏 罰金150万ドルで和解
- 10. ブリトニー 刑務所行き免れたか
- 11. 「イランによる攻撃」主張も否定
- 12. 中国高速鉄道で予約の座席が不在
- 13. 韓へホルムズ突破作戦参加求めた
- 14. 中国「花火の里」で大規模爆発
- 15. 河北省の長城で日本人4人遭難 「大暴雪」警報発令中＝中国
- 16. iPhoneは沈みゆく絶海の孤島・ツバルで使えるのか？片道40時間かけて現地で調べてみた【インターリンク ドメイン島巡り 第3回「.tv」】
- 17. 詐欺関与か、2千人超逮捕 マレーシア、邦人5人も
- 18. “世界有数の生産地”で花火工場が爆発 26人死亡、61人ケガ 去年も爆発が…中国
- 19. 子猫を抱っこする人間の赤ちゃんに、母猫「返してー！」（動画）
- 20. ホイップクリームを絞ってから食べるローソンの「ザッハトルテ」や「モンブラン」はコンビニデザートとは思えないレベル
- 1. 王子HD 退職一時金制度を廃止
- 2. 覚えておきたい通勤手当ルール
- 3. ハンタウイルス 集団感染発生か
- 4. 家賃安すぎ 主要都市ランキング
- 5. 大人のための「TDR裏ガイド3選」
- 6. 「ホワイト化」する闇バイト
- 7. Uber Eats稼働で新ルール 解説
- 8. なぜセブンの屋上に住宅街 秘話
- 9. 若者の「夜遊び」が多様化 解説
- 10. 「徹夜できる?」→即内定の返答
- 1. GoogleのAIが黒人を「ゴリラ」と分類した事件から8年が経過してもGoogle・Apple・Amazon・MicrosoftのAIはゴリラのラベル付けを避けている
- 2. 無料でいいの? Google新LLM評価
- 3. ドルビーシネマが都内初上陸！ 究極の映画体験は何がすごい？
- 4. ワクチン有効性は2ヶ月で低下？！ 追加接種で製薬会社はボロ儲けか？
- 5. 脱・ハイテクシューズ。ぺったんこシューズで人間本来の感覚を取り戻すのだ
- 6. 祝ギネス記録！ 『プロジェクト・ヘイル・メアリー』レゴセットが“ほぼ”宇宙へ
- 7. 服が透け透け丸見えに…空港に最新のX線セキュリティ
- 8. 【トレビアン動画】au春モデル携帯、カシオ『CA001』レビュー！
- 9. 違法なゲーム・漫画・アニメのダウンロードサイトは消えないのか？
- 10. 「バジリスク〜甲賀忍法帖〜」BD-BOXのジャケットとレーベル面一覧、そしてDVDとBDの画質を比べてみた
- 11. ステータスバーなどにバッテリー残量を長いバーと数値で表示できる「ババァ」と「鬼ババァ」【Androidアプリ】
- 12. 働くお父さんお母さんを支援！ドワンゴ本社オフィスに保育施設「どわんご保育園」開園
- 13. 貪欲な心が洗われた！ 日本一有名な足軽・鳥居強右衛門の行き歩みに触れる旅 〜後編〜
- 14. Watsonと「チューリングのタマネギ」を手がかりに10年後のガジェットを考える
- 15. 熊本地震直後に「近くの動物園からライオン放たれたんだが」 デマツイートした男性逮捕
- 16. 買い換え時期をLED表示する外付けHDDがバッファローから。ドライブ稼働率や時間で警告、ファンの故障も告知
- 17. ドコモ iPhone 7実質0円のプラン
- 18. 迷ったら死にますので絶対に列を離れないように――カミオカンデに行ってきました（後編）
- 19. 新型アイコス解体新書「IQOS 2.4 Plus」を新旧比較でレビュー：電脳オルタナティヴ
- 20. iPhoneに「画面に全く触れずに指のジェスチャーだけで操作できる機能」が搭載される可能性
- 1. IOC「eスポーツ」の活動を休止
- 2. 折れたバットが球審の頭部直撃
- 3. 尚弥の「フェザー級転向」疑問視
- 4. 大谷を「投げるだけにします」
- 5. 村上宗隆 豪快14号で記録を更新
- 6. バトン「性加害事件」協会に不信
- 7. 大谷に投手専念 監督が発言撤回
- 8. ソウルフード消え…尚弥の父心痛
- 9. 青柳優馬 ザイオンに敗退し力投
- 10. プレミア昇格のコヴェントリーが獲得へ ランパード監督が最初に狙うは経験豊富な32歳MF
- 1. YouTuber・ふくれな、第1子妊娠
- 2. 「なこなこカップル」離婚発表
- 3. 田中圭 ポーカー国際大会で7位
- 4. 人気芸人がスプレー缶詐欺に遭う
- 5. 有吉 驚愕の「庶民離れ」生活
- 6. 辻希美 美容整形を受けたと告白
- 7. 松山ケンイチ 急に露出増の理由
- 8. 「THE ONE PIECE」Netflixで配信
- 9. AMEMIYAの子育てにXで疑問殺到
- 10. モーグル中尾 同級生と半同棲か
- 1. UNIQLO 50代向けセットアップ
- 2. 車の中で…嘘でしょ? 彼氏に驚愕
- 3. サンリオコラボだとーーーーッ！？【マクドナルド】可愛いカップが目印の「新作ドリンク」
- 4. 略奪婚の女性 義姉の一言に愕然
- 5. レス夫婦割合 非常に深刻な現状
- 6. 白髪をカバー「こなれ見え」ヘア
- 7. 彼の実家が「汚部屋」警告相次ぐ
- 8. ロイズ 15日から生チョコ祭り
- 9. ソルファスのポップアップストア開催♡珠玉の韓国美容を体感できる7日間
- 10. 【ラヴィジュール】モデル田中芽衣が魅せる♡最新ランジェリーコレクションが登場