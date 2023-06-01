リヴァプールを所有するフェンウェイ・スポーツ・グループ（FSG）でオーナーを務めるジョン・ヘンリー氏が、自身の持つスポーツ事業についてメッセージを残した。5日、地元メディア『リヴァプール・エコー』が同氏のコメントを伝えている。昨シーズン、プレミアリーグを制したリヴァプール。昨夏にはドイツ代表MFフロリアン・ヴィルツやスウェーデン代表FWアレクサデル・イサクなどをクラブに迎え入れ、大型補強を敢行。しかし