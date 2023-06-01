東京・文京区で信号無視をした軽自動車が他の車と衝突し、5人が搬送されました。直前にスピード違反や当て逃げ事故を起こしていて、運転していた男が逮捕されました。5日午前10時ごろ、文京区の交差点で軽自動車が普通乗用車と衝突し、横転しました。歩行者4人が巻き込まれ、軽自動車の運転手を含む、あわせて5人が病院に搬送されました。いずれも軽傷です。軽自動車は、この直前に千代田区内でスピード違反で警察官に停止を求めら