【玉座 -The Thrones of Justice and Evil-】 5月下旬 発売予定 価格：1回400円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「玉座 -The Thrones of Justice and Evil-」を5月下旬に発売する。価格は1回400円。 本商品は、玉座のミニチュア。全高約120mm（座面の高さ約37mm）で、手持ちのフィギュアを座らせて楽しめる。ラインナップは正義ver.の「The Thrones」、「The Thr