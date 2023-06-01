【ブロッカーズFIORE コスモス・ブライト＆コメット・フレア】 5月6日 予約締切 価格：7,920円 ボークスは、プラモデル「ブロッカーズFIORE コスモス・ブライト＆コメット・フレア」の予約を本日5月6日まで受け付けている。価格は7,920円。 本商品は、ボークスが展開する美少女プラモデル「ブロッカーズFIORE」より、宇宙少女「コスモス＆コメッ