【Amazonセール：Antigravity ドローン】 セール期間：5月6日0時～5月15日23時59分 Amazonにて、Antigravityのドローンが特別価格で販売されている。期間は5月15日23時59分まで。 Antigravityのドローン「CINDE001」を対象としたセールとなっている。ドローン本体は8K 360度の撮影ができる。付属のVisionゴーグルは、標準的なゴー