【Amazonセール：Ninonly ウォーターガン】 セール期間：5月6日0時～5月19日23時59分 Amazonにて、Ninonlyのウォーターガンが特別価格で販売されている。期間は5月19日23時59分まで。 本セールでは対象となるNinonlyのウォーターガン3商品が特別価格で販売されている。カラーはネイビー＆グリンー、ネイビ