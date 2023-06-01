【Amazon Shark掃除機セール】 期間：5月19日まで IW4271JBKNC（セール価格：54,780円） Amazonにて、Sharkのコードレス掃除機がセール対象となっている。セール期間は5月19日まで。なお対象製品は早期のセール終了や売り切れなどが発生する可能性があるため、価格がセール価格となっているかを確認したのち購入してほしい。 今回のセール