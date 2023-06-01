中国から輸出される花火のおよそ7割を生産する湖南省・瀏陽市の花火工場で爆発があり、26人が死亡しました。記者「爆発のあった現場から700メートルほど離れた場所なんですが、民家の窓がすべて割れてしまい、こちらは窓枠ごと落ちてしまっています」壊れた窓が爆発の大きさを物語ります。中国国営の中央テレビによりますと、4日午後、湖南省・瀏陽市にある花火工場で爆発がありました。これまでに26人の死亡が確認され、61人がけ