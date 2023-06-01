アメリカ軍によるホルムズ海峡での船舶の航行支援をめぐり、アメリカ国防総省は現在もイランとの停戦は維持されており、攻撃を再開する段階にも至っていないとの認識を示しました。アメリカヘグセス国防長官「我々は戦いを求めてはいない。しかし、イランが国際水路で無関係の国々の物資の航行を妨げるのを許すわけにはいかない」ヘグセス国防長官は5日、このように話した上で、アメリカ軍による石油輸送の要衝・ホルムズ海峡で