優れた報道に贈られるアメリカのピュリツァー賞が発表され、「公益部門」にトランプ政権の政府機関再編による影響を詳しく報じたワシントン・ポストが選ばれました。また、「特別賞」には富豪のエプスタイン元被告による若い女性への組織的な虐待を2017年から2018年にかけて記事にした、マイアミ・ヘラルドのブラウン記者が選ばれました。