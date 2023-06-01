セール期間：5月6日0時～5月19日23時59分 Amazonにて、TCLのテレビがセール価格で販売されている。セール期間は5月19日23時59分まで。 TCLのセールの対象製品として2025年モデルの4K対応テレビが登場する。サイズが98V型といった大きなサイズから65V型まで揃えており、部屋の大きさに合わせてサイズを調整できる。TCLの量子ドットMiniLED技術を取り入れた製品で、優れたコン