【Amazon：ロジクールG「RS50」セール】 期間：5月6日0時～5月18日23時59分 RS50 SYSTEM + RS H-Shifter Amazonにて、ロジクールGのステアリングホイール（ハンコン）「RS50 SYSTEM」のセールが開催されている。期間は5月18日23時59分まで。 最大8Nmのトルク出力が可能なダイレクトドライブ採用のハンコン「RS50」がセール。H型シフター「