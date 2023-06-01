セール期間：5月6日0時～5月18日23時59分 Amazonにて、「FOSSiBOT」のスマートフォンがセール価格で販売されている。セール期間は5月18日23時59分まで。 中国のブランド「FOSSiBOT」のスマートフォン2種がセールになる。「F112 Pro」と「F113」がセールの対象で、いずれも5G対応のSIMフリーモデルとなる。バッテリー容量が大きくF112 Proは715