【Amazon：イトーキ「アクト2」セール】 期間：5月6日0時～5月19日23時59分 アクト2（ブラック） Amazonにて、イトーキのゲーミングチェア「アクト2」のセールが開催されている。期間は5月19日23時59分まで。 「アクト2」は様々なライフスタイルに対応するタスクチェア。スマートなシルエットで、通気性と耐久性を兼ね備えた「レスピテック座面