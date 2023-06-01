1982（昭和57）年5月6日、大阪府立体育会館で行われたボクシングの10回戦で、デビュー以来10試合連続KO勝ちしジャンプして喜ぶ赤井英和選手。記録を「12」まで伸ばし、「浪速のロッキー」と呼ばれたが、85年2月の試合でKO負けし頭部を負傷、一時意識不明となった。引退後は俳優、タレントとして活躍。