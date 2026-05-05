ベトナムとオーストラリアを訪問していた高市総理大臣が5日夜、政府専用機で羽田空港に到着しました。ベトナムではレ・ミン・フン首相、オーストラリアではアルバニージー首相と会談し、中国を念頭に「自由で開かれたインド太平洋」の進化に向けた連携を確認した他、重要鉱物やエネルギーなどの供給網を強化することで一致しました。