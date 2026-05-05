長野県阿智村の住宅で、家族3人の遺体が見つかりました。警察によりますと、午前3時すぎ、この家に住む10代の長男が1人で「母から暴力を振るわれた」などと近くの交番に届け出ました。その後、警察官が事情を聴くために、家の中に入ったところ、この家に住む大藪英美子さん（50）と、長女の智己さん（13）、次男の英政さん（10）の3人の遺体が見つかりました。この家には家族5人が暮らしていて、当時、父親は家にはいなかったとい