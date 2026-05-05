5日午後4時半ごろ、東京・杉並区にある都立善福寺公園で高さおよそ30メートルのクヌギの木が倒れました。ケガ人はいないということです。倒れた木はことし2月の定期点検で「注意」と判断され、樹木医のチェックを予定していたということです。