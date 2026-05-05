ＹｏｕＴｕｂｅｒのふくれなが第１子を妊娠したことが５日、分かった。夫・がーどまんのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルのライブ配信で報告した。「２人から報告があります」のタイトルで配信。がーどまんは「れなちゃんが、妊娠しました。ありがとうございます」と報告。続けて「１年間妊活して、赤ちゃんができまして」と伝えた。ふくれなは「ありがとうございます」と笑顔。「（赤ちゃんが）できました」と喜びをかみ締めていた