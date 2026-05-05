大西洋を航行中に「ハンタウイルス」の集団感染が発生した疑いがあるクルーズ船。運航会社によると、船には「日本人1人」が乗っていることが分かりました。WHOによりますと、このクルーズ船では2人がハンタウイルスに感染、このほか5人に感染の疑いがあり、3人が死亡したということです。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 催事出店者の衛生管理を三越謝罪
- 2. YouTuber・ふくれな、第1子妊娠
- 3. 「なこなこカップル」離婚発表
- 4. 田中圭 ポーカー国際大会で7位
- 5. IOC「eスポーツ」の活動を休止
- 6. 人気芸人がスプレー缶詐欺に遭う
- 7. 父の介護に専念も「人生返して」
- 8. ウイルス集団感染の船に邦人乗船
- 9. 有吉 驚愕の「庶民離れ」生活
- 10. ポルノ依存症 現代で深刻な問題
- 1. 岡山の温泉街で76歳女性行方不明
- 2. アメ横で「路上営業の一斉摘発」
- 3. 運転手は病気で意識失ったか トラックが自動車整備会社に突っ込む事故 運転手の男性（51）死亡 栃木・足利市
- 4. 佳子さまの「ぺったんこ帽」注目
- 5. コーヒーの健康リスクに最終結論
- 6. 温泉旅館 1000万円集めるも破産
- 7. 進次郎氏 ワーキングG創設を表明
- 8. 船衝突、子ども2人が海に転落
- 9. SUPの転覆 行方不明の男性を救助
- 10. 閉山中の富士山 また事故発生
- 1. 催事出店者の衛生管理を三越謝罪
- 2. 父の介護に専念も「人生返して」
- 3. ウイルス集団感染の船に邦人乗船
- 4. 約8000万円のタワマン相続も後悔
- 5. 調理中に店員が「直食い」波紋
- 6. GW最終日「帰りたくない」娘号泣
- 7. くすみカラーのランドセルに賛否
- 8. 4500万円と引き換えに社会的な死
- 9. 映画祭 怒りのサメロード開催中
- 10. GW大渋滞 SAに「彼女を忘れた」
- 1. ヒトからヒト感染可能性含め調査とWHO
- 2. UFO事件に新科学的仮説が浮上
- 3. 132人死亡航空事故 故意に墜落か
- 4. キャメロン・ディアス 第3子誕生
- 5. 逮捕の米歌手 収監を免れた理由
- 6. 豪インフルエンサー 驚異の月収
- 7. 「イランによる攻撃」主張も否定
- 8. ブリトニー 刑務所行き免れたか
- 9. WCCで台湾の呼称変更 不満の声が
- 10. マスク氏 罰金150万ドルで和解
- 1. 王子HD 退職一時金制度を廃止
- 2. ハンタウイルス 集団感染発生か
- 3. 覚えておきたい通勤手当ルール
- 4. 家賃安すぎ 主要都市ランキング
- 5. なぜセブンの屋上に住宅街 秘話
- 6. 大人のための「TDR裏ガイド3選」
- 7. Uber Eats稼働で新ルール 解説
- 8. 「ホワイト化」する闇バイト
- 9. 若者の「夜遊び」が多様化 解説
- 10. 崎陽軒の弁当 鶏肉が小エビに
- 1. 無料でいいの? Google新LLM評価
- 2. GoogleのAIが黒人を「ゴリラ」と分類した事件から8年が経過してもGoogle・Apple・Amazon・MicrosoftのAIはゴリラのラベル付けを避けている
- 3. 服が透け透け丸見えに…空港に最新のX線セキュリティ
- 4. 【トレビアン動画】au春モデル携帯、カシオ『CA001』レビュー！
- 5. 違法なゲーム・漫画・アニメのダウンロードサイトは消えないのか？
- 6. 「バジリスク〜甲賀忍法帖〜」BD-BOXのジャケットとレーベル面一覧、そしてDVDとBDの画質を比べてみた
- 7. 働くお父さんお母さんを支援！ドワンゴ本社オフィスに保育施設「どわんご保育園」開園
- 8. 正体判明！『スター・ウォーズ フォースの覚醒』でネット人気暴発の無名キャラ、TR-8Rって誰だよ？
- 9. 貪欲な心が洗われた！ 日本一有名な足軽・鳥居強右衛門の行き歩みに触れる旅 〜後編〜
- 10. ドコモ iPhone 7実質0円のプラン
- 11. 迷ったら死にますので絶対に列を離れないように――カミオカンデに行ってきました（後編）
- 12. 新型アイコス解体新書「IQOS 2.4 Plus」を新旧比較でレビュー：電脳オルタナティヴ
- 13. フィギュアスケートの「5回転ジャンプ」は本当に可能なのか──その難易度を、専門家が力学的に考察
- 14. iPhoneに「画面に全く触れずに指のジェスチャーだけで操作できる機能」が搭載される可能性
- 15. LINEのグループトークで特定の人にメッセージを送るには？「メンション」が便利！:LINE Tips
- 16. 「自撮り」による死亡 250人超
- 17. 新型IQOS3発表 弱点を克服し進化
- 18. パイオニアの完全ワイヤレスイヤホンに防水対応の新モデルが登場！2019年1月下旬に発売
- 19. USB-C採用か 新iPhone2019の予測
- 20. 洗濯物たたみ機開発も 会社破産
- 1. IOC「eスポーツ」の活動を休止
- 2. 折れたバットが球審の頭部直撃
- 3. 尚弥の「フェザー級転向」疑問視
- 4. 大谷を「投げるだけにします」
- 5. 村上宗隆 豪快14号で記録を更新
- 6. J2大宮アルディージャが寄付へ
- 7. プレミア昇格のコヴェントリーが獲得へ ランパード監督が最初に狙うは経験豊富な32歳MF
- 8. バトン「性加害事件」協会に不信
- 9. ソウルフード消え…尚弥の父心痛
- 10. 【船橋競馬 Jpn1かしわ記念】1レースあたりの売得金額レコード更新 32億1264万8500円
- 1. YouTuber・ふくれな、第1子妊娠
- 2. 「なこなこカップル」離婚発表
- 3. 田中圭 ポーカー国際大会で7位
- 4. 人気芸人がスプレー缶詐欺に遭う
- 5. 有吉 驚愕の「庶民離れ」生活
- 6. 辻希美 美容整形を受けたと告白
- 7. 「THE ONE PIECE」Netflixで配信
- 8. 松山ケンイチ 急に露出増の理由
- 9. AMEMIYAの子育てにXで疑問殺到
- 10. 「TV見ろ」安住アナの発言に批判
- 1. UNIQLO 50代向けセットアップ
- 2. 車の中で…嘘でしょ? 彼氏に驚愕
- 3. 略奪婚の女性 義姉の一言に愕然
- 4. サンリオコラボだとーーーーッ！？【マクドナルド】可愛いカップが目印の「新作ドリンク」
- 5. 白髪をカバー「こなれ見え」ヘア
- 6. 憧れの彼と偶然再会 衝撃結末
- 7. ロイズ 15日から生チョコ祭り
- 8. 体型カバー ボトム選びのコツ
- 9. Francfranc オシャレ雑貨まとめ
- 10. ソルファスのポップアップストア開催♡珠玉の韓国美容を体感できる7日間
- 11. 【ラヴィジュール】モデル田中芽衣が魅せる♡最新ランジェリーコレクションが登場
- 12. レス夫婦割合 非常に深刻な現状
- 13. セリアの「ぷくぷくシール」
- 14. アニメ「呪術」廻戦展が開催へ
- 15. upink 柏木由紀プロデュース新作！陰影美人を叶える注目コスメ発売
- 16. 「ヘアゴムは跡が気になる、、」→【3COINS】ゆるっと留めるだけ♡「おしゃれバンス」
- 17. 「麺類ばっかね」夕飯を手抜き扱いする義母。夫が作ったと知ると『露骨な手のひら返し』をしてきて
- 18. 韓国女優 夜の街で私服姿に驚き
- 19. 70歳ゲンが孫娘との生活始める
- 20. 40・50代に似合う「キレイめTシャツ」→【無印良品】に売ってた♡（大歓喜）