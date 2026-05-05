大西洋を航行中に「ハンタウイルス」の集団感染が発生した疑いがあるクルーズ船。運航会社によると、船には「日本人1人」が乗っていることが分かりました。WHOによりますと、このクルーズ船では2人がハンタウイルスに感染、このほか5人に感染の疑いがあり、3人が死亡したということです。