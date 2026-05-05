「オリックス６−１ロッテ」（５日、京セラドーム大阪）オリックスの長身２１３センチの新助っ人、ショーン・ジェリー投手（２８）が、ロッテ戦で今季５度目の先発マウンドに上がり、７回４安打無失点で待望の来日初勝利をマークした。試合終了後はベンチの前に立ってナインをお出迎え。その際にバッテリーを組んだ身長１７０センチの森が帰ってくると、自ら腰をかがめてタッチしてお礼を伝えた。助っ人の人柄が伝わってくる