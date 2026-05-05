27歳の人気モデルにガチ惚れした元日本一のアスリートが、強すぎる独占欲を見せた結果、残酷すぎる結末を迎え、スタジオから「泣いちゃうよ」と悲鳴が上がる場面があった。【映像】残酷すぎる“婚約破棄”の瞬間5月5日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第2話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を